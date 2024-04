Turisti nudi per una moda social sulla duna "più spettacolare del mondo": è polemica

Le autorità della Namibia hanno condannato con fermezza il comportamento dei turisti che hanno posato nudi su una delle principali attrazioni del paese: la duna Big Daddy nel deserto del Namib. Un posto mozzafiato, meta di viaggiatori da tutto il mondo. I turisti, per ora non identificati, potrebbero essere inseriti nella blacklisy per impedire loro l'ingresso in qualsiasi parco della Namibia, ha detto ai gironali locali un portavoce del ministero del turismo. Foto e video sono stati ampiamente condivisi sui social network, racconta oggi la Bbc, suscitando dure reazioni.

"Crea una cattiva immagine della Namibia"

Kenneth Nependa, vicepresidente della Federazione delle associazioni turistiche della Namibia, ha dichiarato al sito di notizie Namibian Sun che il comportamento rischia di attirare i turisti "che pensano che in Namibia vada bene tutto". "È disgustoso e [crea] davvero una cattiva immagine per la Namibia", ha detto Nependa, aggiungendo che la duna di Big Daddy è meta di famiglie con bambini.

Non è chiaro chi abbia scattato le foto e il video dei tre turisti, che si vedono completamente nudi sulla duna sabbiosa, accanto ai loro vestiti. Romeo Muyunda, portavoce del ministero dell'Ambiente, delle foreste e del turismo, ha definito il comportamento "estremamente scioccante". Atti osceni in luogo pubblico sono punibili dalla legge namibiana. Ma tanti utenti, non solo namibiani, sui social media hanno sostenuto che "non c’è niente di sbagliato nel prendere il sole. Perché sono nei guai? Non hanno dato fastidio a nessuno". I tre avrebbero già lasciato il paese africano.

Mettere in atto comportamenti che per i nostri sono al massimo delle "bravate" può essere rischioso in territori con credenze culturali e religiose differenti. Diversi luoghi e attrazioni turistiche nel mondo, compresi luoghi di importanza religiosa, vengono utilizzati sempre più per scattare immagini di nudo da vacanzieri e viaggiatori: una "moda" che ha preso piede sui social da qualche anno, soprattutto tra giovani che si prendono un cosiddetto "anno sabbatico".

La duna Big Daddy

La Big Daddy è una delle tre dune più grandi dell'enorme Parco Nazionale Namib-Naukluft della Namibia, uno dei più grandi al mondo. Big Daddy raggiunge l'altezza record di circa 390 metri (naturalmente l’altezza esatta, trattandosi di una duna di sabbia, è variabile). Dalla cima della duna si ha una vista mozzafiato, che resta negli occhi e nella memoria per sempre: i paesaggi acquistano un fascino tale che a volte sembrano quasi dei dipinti. Il deserto del Namib è uno dei deserti più antichi della terra e, allo stesso tempo, uno dei più accessibili del pianeta: occupa infatti la parte costiera della Namibia occidentale, che si affaccia sull'Oceano Atlantico.