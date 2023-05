Fratellini di 6 e 3 anni rubano l'auto dei genitori per andare a comprare giochi

Due bambini di 3 e 6 anni che in piena notte prendono l'auto dei genitori ed escono, con l'intento di andare in un negozio per acquistare una macchina giocattolo. Ma quella che guidavano era un'auto vera, come vero il lampione contro il quale si sono schiantati provocando un taglio sotto il mente al più grande dei due. Protagonisti due fratelli malesi che sull'isola di Langkawi (Malesia) sono stati fermati dalla polizia dopo che avevano perso il controllo dell'auto. Un video di 95 secondi, che vede il più grande dei fratelli al posto di guida con accanto il piccolo, è diventato virale sui social. ''La mamma è a casa e stiamo andando al negozio - si sente che dice il bambino più grande. Vogliamo comprare un'auto nera'', aggiunge il più piccolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il capo della polizia di Langkawi, Shariman Ashari, ha spiegato che l'auto che stavano guidando, una Toyota Vios color argento, ha attirato l'attenzione di altri automobilisti che pensavano che al volante ci fosse qualcuno "ubriaco". I due bambini, ha proseguito, sono usciti di casa di nascosto mentre la "madre era in bagno e il padre dormiva" e hanno preso l'auto. Avevano percorso circa 2,5 chilometri prima dell'incidente che ha danneggiato il cofano dell'auto, ha aggiunto Shariman. A quel punto ci si è accorti che ''l'autista era un minorenne di sei anni, che guidava con un passeggero, suo fratello, di tre anni. L'incidente è avvenuto quando l'auto, che era partita da Ulu Melaka verso Kampung Nyior Chabang, ha perso il controllo e si è schiantata contro un lampione vicino a Kampung Titi Chanwang", ha detto Shariman.