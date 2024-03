In tre scappano dal ristornante lanciandosi da un terrazzino per non pagare il conto

Sembra la classica scena da "Amici Miei", l'immortale commedia di Mario Monicelli. A cambiare è il contesto: un ristorante di sushi all you can eat e il rischio (concreto) di una denuncia per insolvenza fraudolenta. La polizia è sulle tracce di tre giovani che ieri sera, domenica 10 marzo, a Firenze non avrebbero pagato dopo aver cenato in un ristorante cinese in pieno centro del capoluogo toscano.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, per far perdere le loro tracce i tre si sarebbero lanciati da un terrazzino al primo piano del locale, atterrando sul tetto di un deposito adiacente al locale, danneggiandolo. Una "fuga pericolosa" che avrebbe anche potuto mettere a rischio la loro incolumità.

Della fuga si sono accorti i titolari del locale hanno chiamato il 112 e sul posto è intervenuta la polizia. I proprietari sono stati i primi a preoccuparsi della sorte dei fuggiaschi dopo aver sentito il forte impatto dei tre, atterrati sul tetto di un deposito adiacente che ha riportato anche dei danni.Le forze dell'ordine stanno cercando ora di rintracciare i fuggiaschi.