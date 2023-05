Il funambolo che cammina a 140 metri d'altezza tra i grattacieli di Milano

Missione compiuta. Impresa da brividi per Andrea Loreni, il funambolo che venerdì sera ha percorso i 205 metri che separano il Bosco Verticale dalla Torre Unicredit a 140 metri d'altezza.

Una straordinaria "opera" che ricalca quella di Philippe Petit nel 1974 tra le Torri Gemelle di New York e che è stata organizzata per inaugurare Bam Circus, il festival internazionale di arte circense completamente gratis che è in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio.

Il festival è stato ideato e diretto da Francesca Colombo, direttore generale culturale di Bam, Fondazione Riccardo Catella. La traversata funambolica è iniziata alle 20 ed era visibile da ogni punto del parco. Tantissimi gli spettatori che hanno assistito allo show, applaudendo Loreni.