Le notti insonni per il gallo che canta troppo presto: interviene la polizia

A salvare il sonno degli abitanti di Luserna San Giovanni, paese di circa 7mila abitanti della città metropolitana di Torino, localizzato nel Piemonte occidentale, in Val Pellice, è dovuta intervenire la polizia locale. Ma non si è trattato, come spesso accade, di schiamazzi - spesso di giovani comitive che nelle sere d'estate tirano fino a tardi sotto le finestre altrui -, bensì di un gallo dispettoso che, forse fuggito da qualche abitazione più lontana e ormai diventato mezzo selvatico, era approdato nel cortile di una signora in centro e, creando un grande scompiglio, ha trascorso le notti d'estate a cantare sotto le abitazioni dei vicini.

Per quanto siano gradevoli i suoni della natura, il canto squillante di un gallo alle prime luci dell'alba - che in piena estate può significare anche alle 4 del mattino - rischia di non essere annoverato nella categoria. La polizia locale, quindi, dopo aver raccolto una serie di lamentele da parte dei cittadini, è dovuta intervenire per allontanare l'animale, come stabilito dal regolamento comunale, seppur con qualche remora.

Il gallo venuto da chissà dove, infatti, sostava regolarmente sulle piante nel cortile della signora, che certo non avrebbe potuto chiuderlo in gabbia per impedire in qualche modo la sua rumorosa abitudine nel cuore della notte. Ci ha pensato la polizia di Luserna, dunque, a "cacciare" il gallo molesto.

