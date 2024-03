Arriva un gatto in casa: la reazione del cane diventa virale

Un gigante tutto muscoli, letteralmente terrorizzato da un batuffolo di pelo di qualche centinaia di grammi. Una reazione diventata virale sui social network, che dimostra ancora una volta come l'abito non faccia il monaco, specialmente quando si parla del miglior amico dell'uomo. Spesso infatti, i cagnoloni più grandi sono più mansueti e pacifici di quelli di piccola taglia, un po' come il pit bull protagonista del filmato postato dall'account TikTok "burlesonbullies", che nel giro di qualche giorno ha superato le 46 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Nel filmato viene mostrato il nuovo arrivato in famiglia, un gattino di qualche mese, e la divertente reazione del cane. Una scena esilarante: il pit bull, imponente e muscoloso, rimane impietrito sulle scale, impaurito dal cucciolo, tanto da temere di salire un gradino in più. Il suo sguardo con gli occhi sgranati dice tutto, mentre timoroso osserva il nuovo fratellino, un micetto grigio tutt'altro che spaventato e incuriosito dallo strano comportamento del cane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non avere paura, è soltanto un cucciolo": esclama con voce dolce la proprietaria dell'amico a quattro zampe, che in tutti modi cerca di tranquillizzarlo. "Dai, è un gattino", insiste, fino a raggiungere l'obiettivo desiderato. Il pit bull si fa coraggio e avanza timidamente e accetta di salire le scale, così da poter conoscere il nuovo amico peloso. La scena ha avuto un enorme successo tra gli utenti social, che hanno commentato ironicamente il confronto tra i due animali. Un inizio un po' stentato, da cui nascerà sicuramente una grande amicizia.