Sente strani rumori provenire da una stanza, poi la scoperta: "Hanno murato il mio gatto"

Tornare nella casa in cui si stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione e sentire degli strani rumori provenire dalle pareti. Un mistero che ha convinto Jay, una ragazza che vive in Pennysilvanya, negli Stati Uniti, a filmare il suo sopralluogo in una delle camere, dove ha poi scoperto cosa produceva quei versi: si trattava del suo gatto, rimasto intrappolato all'interno della parte di cartongesso che gli operai avevano appena installato. La giovane ha pubblicato il video sul suo account TikTok, myworld.wejustliveini, dove mostra la sua reazione rabbiosa nei confronti dei carpentieri, che con tutta probabilità non si sono accorti della presenza dell'animale. Non ricevendo risposta dagli operai, la ragazza ha chiesto aiuto al 911, con il personale che l'ha aiutata a bucare il muro, così da poter liberare il gattino, intrappolato e terrorizzato.

"Non riesco davvero a credere che il gruppo degli operai abbia intrappolato il mio gatto in quel muro - scrive Jay sui social - Non appena sono entrata nel mio appartamento l'ho sentito miagolare e grattare la parete. Poverino, mi sento male. Avrà avuto davvero paura e si sarà spaventato a morte".

Nel filmato il povero gattino che mette fuori la zampetta dall'unico buco presente nel muro, troppo piccolo per poter uscire, mentre la giovane cerca di parlare il più possibile e di tranquillizzarlo: "Sono qui - dice - mi hanno detto di sfondare il muro a calci". Alla fine Jay riesce a liberare l'amico a quattro zampe che, tutto pieno di polvere e gesso, scappa lontano dalla sua prigione di cartongesso e dall'inquadratura. Il video è diventato virale su TikTok, superando quota 2.8 milioni di visualizzazioni e scatenando migliaia di commenti da parte degli utenti, inferociti per il comportamento degli operai e per la brutta esperienza toccata al povero gatto.