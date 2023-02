Poldo il gatto che scappa e resta intrappolato sulla torre per 9 giorni

Si arrampica in cima alla storica torre idrica di Fiorenzuola (Piacenza) e resta lì per nove giorni fin quando non viene portato giù dai vigili del fuoco. Protagonista della singolare "impresa" è Poldo, gattone tigrato di 14 anni.

Oggi giovedì 23 febbraio il micio è stato finalmente recuperato, sano e salvo. Salvataggio non facile, perché per giorni i vigili hanno provato a prenderlo ma Poldo arrivava sempre più in alto. Troppo pure per lui, che poi non è riuscito a scendere da solo. La sua storia è stata al centro delle cronache della cittadina, monopolizzando anche i social. Gli aggiornamenti sul Poldo erano ormai un pensiero per tutta la comunità.