Le gemelle 'più uguali del mondo' condividono anche il fidanzato

Due sorelle soprannominate "le gemelle più identiche del mondo" vivono così in sintonia che addirittura hanno deciso di condividere anche il fidanzato. Anna e Lucy DeCinque si vestono allo stesso modo, fanno tutto insieme e hanno chiaramente gli stessi gusti per quanto riguarda gli uomini. Su Instagram hanno condiviso uno scatto insieme al loro compagno in occasione del suo compleanno scrivendo: "Tu rendi il nostro mondo completo. Ti amiamo. Siamo la migliore squadra". Nello scatto le gemelle, come di consueto, hanno indossato lo stesso abito. Sia Anna che Lucy mantengono lo smartphone per immortalare il momento insieme al loro fidanzato, un elettricista di 39 anni di nome Ben Byrne.

Anche se molti potrebbero vedere questa relazione come insolita, i commenti su Instagram, dove le due sorelle hanno 133mila follower, sembrano essere stati generalmente positivi e di incoraggiamento. Come racconta il Daily Star, le gemelle condividono davvero tutto: in passato hanno dichiarato di aver sofferto di "ansia da separazione", motivo per cui vanno anche in bagno e fanno la doccia insieme. Come se non bastasse le due hanno anche speso 200mila sterline in chirurgia plastica per assomigliarsi di più e hanno anche cercato di rimanere incinte nello stesso periodo.