L'anziano che scommette 2 euro sulle partite e ne vince 19mila

Periodo di grandi vincite in Italia. Dopo il "6" da 371 milioni di euro, con la vincita divisa in diverse quote sparse per lo Stivale, stavolta a finire alla ribalta della cronaca è una scommessa sportiva a dir poco fortunata, che ha permesso di portare a casa 19mila euro con soli due euro di "giocata". La schedina vincente, come riporta Agimeg, arriva dall'agenzia Sisal-Match Point di via Milano ad Arona, centro in provincia di Novara.

Un fortunato cliente abituale dell’agenzia è stato infatti capace di indovinare una importante serie di risultati sui principali campionati e le coppe europee. Dal pareggio per 1-1 della Vis Pesaro con il Pontedera (serie C) al 4-0 del Real Madrid con l’Elche, dal successo del Servette in trasferta sul Winterthur, fino alle Coppe Europee con la vittoria del Benfica sul Bruges e del Borussia Dortmund sul Chelsea, fino all’X2 con gol del Manchester City a Londra contro l’Arsenal. Lo scommettitore, secondo le prime indicazione si dovrebbe trattare di una persona anziana, giocando appena 2 euro ha vinto quasi 19.000 euro, grazie anche ad un ricco bonus di oltre 2.700 euro.