Conduttrice del telegiornale ingoia una mosca in diretta tv (video)

Stava conducendo il telegiornale in diretta tv quando una mosca ha iniziato a infastidirla. L’insetto le si è posato prima su un occhio, poi sulle labbra, per poi finirle in bocca. È successo a Vanessa Welch, famosa giornalista e inviata della Boston 25 News mentre stava annunciando le notizie del telegiornale.

Il video è diventato subito virale su X, con migliaia e migliaia di visualizzazioni. Moltissimi anche i commenti degli utenti che accompagnano il filmato in cui si vede la teleconduttrice ingoiare la mosca. C’è chi ne ha apprezzato la professionalità visto che non si è affatto scomposta, solo un piccolo gesto di disgusto, chi ricorda invece che questo "è il bello della diretta".