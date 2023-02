La giornalista che conduce il telegiornale con il cagnolino sulle gambe

Conduttore d'eccezione per il tg di KPRC 2, emittente televisiva di Houston. La giornalista Sofia Ojeda è andata in onda tenendo sulle gambe il cagnolino Pancho. Portato in studio dal produttore, il cucciolo non ha voluto lasciare Sofia Ojeda che - per via dei tempi della diretta - non ha avuto altra scelta che condurre col cane sulle gambe.

La regia si è limitata a un'inquadratura a mezzo busto, quindi i telespettatori non hanno visto la conduzione "a quattro", ci ha pensato un altro giornalista a raccontare l'episodio. Il collega Owen Conflenti ha fatto un video pubblicandolo sui social. Le immagini, che risalgono alle scorse settimane, sono diventate virali.