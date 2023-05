Il glicine fritto e "cucina botanica" con la diarrea: genesi di una fake news

È diventata virale sui social un contenuto postato online dalla popolare influencer Carlotta Perego volto de "Cucina Botanica", popolare sito dedicato alla cucina vegana creativa. Pochi giorni fa la creator aveva postato online una video ricetta in cui mostrava come fosse possibile mangiare glicine fritto.

Poi per uno sfortunato caso pochi giorni dopo la influencer ha avuto un banalissimo mal di pancia. Ma nel mondo del "tutto online" la stories postata su instagram è stata usata dai detrattori della "cucina creativa" per additare la "diarrea" come conseguenza di intossicazione da glicine. Ma nulla di più falso.

I due fatti non sono infatti correlati anche perché avvenuti in tempi non correlabili. Come molto spesso avviene infatti la pubblicazione avviene anche dopo molti giorni dalla produzione della video ricetta. Come spiega la stessa Carlotta.

Inoltre il glicine è assolutamente commestibile. Certo il friggerlo lo rende più appetitoso come provato già in passato anche da Lorenzo Cherubini, aka Jovanotti.

Per i curiosi, qui la ricetta.