La gru crolla su un'auto in corsa: donna viva per miracolo

La conducente di un taxi, Carol Ziser, è scampata miracolosamente alla morte dopo che la sua auto è stata colpita in pieno da una gru crollata sulla strada. Il terribile incidente, ripreso dalle telecamere, è avvenuto sul Southeast 3rd Avenue bridge a Fort Lauderdale, in Florida (Stati Uniti), lo scorso 4 aprile, ma le immagini sono state diffuse soltanto in questi giorni.

Il video mostra l'esatto momento in cui l'imponente gru crolla rovinosamente sulle auto in corsa, colpendo in pieno quella di Carol Ziser che, in una frazione di secondo, riesce a uscire dall'abitacolo e ad allontanarsi, evitando il peggio. La donna è uscita miracolosamente illesa, mentre la persona che si trovava all'interno del taxi, Gemmalyn Castillo, è rimasta gravemente ferita e ha riportato traumi al viso e alla testa. Nell'incidente ha perso la vita Jorge De La Torre, l'operaio che si trovava all'interno della gru.