Il misterioso gruppo di persone che ruba, restaura e restituisce gli gnomi da giardino

Quando Kelly Blair, un uomo residente a Kelowna, in Canada, ha visto sparire dal giardino tutti i suoi gnomi, ha pensato di essere finito nel mirino di qualche ladro, o che il quartiere non fosse più sicuro come un tempo. Tutto è iniziato lo scorso mese di giugno, quando Kelly Blair si è affacciato sul cortile, accorgendosi che i suoi 10 nanetti erano spariti nel nulla. Come raccontato dal quotidiano locale Kelowna Capital News, l'uomo era angosciato, anche perché poche settimane aveva subito il furto di una canoa. Inoltre aveva sempre apprezzato la compagnia dei suoi gnomi da giardino, sempre sorridenti e allegri, anche se un po' malconci.

Quasi un mese dopo, il 3 luglio, quando l'uomo aveva ormai perso le speranze di ritrovare i suoi amici, ecco la sorpresa: una donna bussa alla porta e in mano ha una busta indirizzata a "The Homeowner", il padrone di casa. Al suo interno vi era un foglio di carta a forma di gnomo, con la scritta "Gnome Restoration Society". La donna non è stata in grado di rispondere alle domande di Blair, ma lo ha condotto vicino a un camioncino dove erano custoditi tutti i suoi gnomi, ordinatamente riposti in delle scatole e rimessi a nuovo.

"Gli gnomi sono a casa - ha raccontato l'uomo ai media locali -. Mi hanno rallegrato la giornata, anche se la signora non mi ha voluto dire nulla". La messaggera ha soltanto specificato che le persone responsabili di questo "particolare" restauro preferiscono rimanere anonime e continuare in questo modo la loro attività. L'uomo si è anche stupito della cura dei dettagli e del restauro impeccabile effettuato da questi misteriosi artigiani che, seppur con una modalità a dir poco bizzarra, hanno rimesso a nuovo i suoi gnometti da giardino: "Non sono mai stati così belli, i dettagli sono incredibili. Grazie mille per questo gesto di gentilezza casuale". I quotidiani locali non sono riusciti a ottenere maggiori informazioni sulla "Gnome Restoration Society", i cui membri preferiscono rimanere nell'ombra.