A 103 anni guida all'1 di notte con la patente scaduta: non riusciva a ritrovare la via di casa

A103 anni guidava la sua auto all'1 di notte. E, tra l'altro, con la patente scaduta. Non è un film, ma la scena reale che si sono trovati davanti i carabinieri di Bondeno, in provincia di Ferrara, quando hanno avuto notizia che in piazza della Repubblica un'autovettura di colore bianco stava procedendo in modo pericoloso.

Giunti sul posto, i militari sono riusciti a rintracciare la macchina e a fermarla. Al momento del controllo, però, la donna ha esibito una patente scaduta da ventiquattro mesi. Ma la vera sorpresa è stata scoprire che l’anziana aveva 103 anni. La donna, data l’ora tarda, voleva fare ritorno a casa dopo una serata passata da amici, ma ha perso l’orientamento e si è ritrovata a girare per le strade di Bondeno.

E non è tutto. Perché i carabinieri hanno accertato che il veicolo aveva anche la copertura assicurativa scaduta. Per questo motivo, all’anziana sono state elevate le rispettive multe e la macchina è stata presa in consegna da un carro attrezzi. La conducente, alla fine, è stata riaccompagnata a casa, con i carabinieri che hanno operato in modo che non vi fossero ulteriori criticità.