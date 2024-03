Guida per quasi 70 anni senza la patente: "Non pensavo servisse"

Ha guidato per tutta la vita, ma senza mai avere conseguito la patente. Una volta beccato, alla tenera età di 83 anni, ha spiazzato i poliziotti che lo avevano fermato per un controllo: "Non pensavo servisse".

Al centro della vicenda un uomo della provincia di Nuoro, fermato dagli agenti della polizia stradale di Bitti alla guida del suo scooter. L'uomo si è detto convinto che non fosse necessaria la patente di guida per i veicoli di bassa cilindrata e di aver viaggiato per tantissimi anni per l'intera provincia senza che mai nessuno lo avesse fermato prima. Inevitabili adesso la multa e il fermo del veicolo.

"La raccomandazione della polizia stradale – si legge in una nota - a tutti gli utenti della strada è quella del rispetto delle norme del codice della strada e di mettersi alla guida solo quando si è in possesso della patente di guida per evitare di incorrere in sanzioni".