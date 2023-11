Homer Simpson non strozzerà più Bart: "I tempi sono cambiati"

Vedere Homer Simpson che strozza Bart urlandogli "brutto bagarospo" è una scena a cui tutti gli appassionati del cartone animato statunitense sono abituati. Una gag che nel corso dei 750 episodi dello show, che è andato in onda la prima volt nel 1989, si è ripetuta in continuazione, ogni volta che il giovane Bart ha fatto andare su tutte le furie suo padre. Ma a parte negli episodi vecchi una scena del genere non si vedrà più, anzi non si vede più già da tempo.

Nella terza puntata dell'attuale 35esima stagione, Homer saluta il suo nuovo vicino stringendogli la mano. Quando quest'ultimo commenta che non si aspettava una stretta così così forte, Homer risponde guardando sua moglie e dicendo: "Vedi Marge, strangolare il ragazzo ha dato i suoi frutti". Poi aggiunge: "Scherzo, non lo faccio più. I tempi sono cambiati". Il clip di questa gag è stato condiviso in maniera massiccia sui social media, creando un forte dibattito tra gli utenti, con alcuni che applaudivano alla cosa, e altri che accusavano i creatori della serie di essersi piegati al pensiero "woke", e alla sua ricerca ossessiva del politicamente corretto.

In realtà però di fatto Homer non strangola più Bart dalla stagione 31, quindi dal 2019. Un'intera pandemia globale è passata dall'ultima volta che Homer ha strangolato suo figlio per l'ultima volta. L'episodio non segna quindi un cambiamento, ma è solo uno sketch che sottolinea una scelta fatta da tempo. Durante la stagione 22, un intero episodio, "L'amore è una cosa molto strangolata", ha affrontato il tema della violenza tra genitori e figli. In questa puntata Homer frequenta un "corso di arricchimento per padri" e rimane traumatizzato dopo che un uomo molto più grande - interpretato dal giocatore di basket Kareem Abdul Jabbar - lo fa sentire "giovane, piccolo e terrorizzato" dopo averlo strangolato. Più avanti nell'episodio, Homer non ha più il coraggio e la voglia di eseguire la classica punizione sul figlio.

The Simpsons seemingly confirm that they have retired their long-running gag of Homer strangling Bart in the latest episode:



“See, Marge, strangling the boy paid off. Just kidding, I don’t do that anymore. Times have changed.” pic.twitter.com/EHQWUdOHgZ — Pop Base (@PopBase) November 6, 2023

Non è comunque la prima volta che lo show si adegua ai tempi che cambiano. In passato i produttori dei Simpson erano stati messi sotto accusa per il personaggio di Apu, un immigrato indiano proprietario di un minimarket con un forte accento del suo Paese di origine. Dopo l'uscita di un documentario del 2017 intitolato "The Problem With Apu", il problema con Apu, l'amato personaggio, percepito da alcuni come un imbarazzante cliché, è stato eliminato. "Attraverso il mio ruolo in Apu e ciò che ho creato nella comunicazione hollywoodiana - che è un grosso problema in questo Paese e in tutto il mondo - ho contribuito a creare uno stereotipo piuttosto emarginante e disumanizzante", ha detto recentemente Hank Azaria, l'attore che dava la voce al personaggio.

