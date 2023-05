Terrore in bagno: dal wc sbuca un'iguana

Un rettile che all'improvviso sbuca dallo scarico del bagno e coglie di sorpresa il proprietario di casa. No, non è un scena tratta dall'ultimo film della Jurassic Park, ma la disavventura avvenuta in un'abitazione di Hollywood, in Florida, Stati Uniti. Un uomo di 58 anni, John Riddle, ha avuto un incontro ravvicinato con il grosso rettile, terminato per fortuna soltanto con uno spavento. Come raccontano i media statunitensi, il 58enne si è avvicinato al bagno notando una porta aperta ma, una volta entrato nella stanza, ha notato che al suo interno c'era un visitatore inaspettato: un'enorme iguana che si era impossessata della tazza del wc.

"Quando sono entrato, l'animale ha aperto la bocca - ha raccontato l'uomo - È stata una cosa orribile. Ho chiuso la porta e ho dovuto realizzare un attimo cosa stesse accadendo nel mio bagno". Dopo un attimo di shock, il 58enne ha pensato a cosa fare per liberarsi del grosso rettile. Soltanto dopo un'ora di attesa l'animale ha deciso di tornare nei tubi di scarico e lasciare il bagno di John Riddle: "Dopo qualche minuto l'ho vista nuotare in piscina, poi è andata via uscendo dal cancello". L'uomo ha potuto così tirare un sospiro di sollievo ma, dopo aver diffuso le immagini del rettile attraverso i media, ha capito di aver corso un grosso rischio. Secondo alcuni esperti, il rettile fotografato nel bagno di Riddle ha le sembianze dell'iguana messicana. Questi esemplari, dotati di una coda spinosa, vanno a caccia di gufi e altri animali sugli alberi, ma in alcune occasioni si sono dimostrati aggressivi anche nei confronti degli esseri umani.