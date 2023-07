Fa sesso con un paziente nel parcheggio ma lui muore: infermiera licenziata

Un'infermiera è stata licenziata dopo la morte di un paziente in circostanze "eccezionali" con cui aveva una relazione segreta. È la storia di Penelope Williams, infermiera dello Spire Yale Hospital, a Wrexham, in Galles: la donna ha voluto rischiare ma non è andata bene, sopratutto per l'uomo. La vicenda ha alcuni punti oscuri non chiariti ma una cosa è certa: questa storia non termina con un lieto fine.

Il sesso nel parcheggio e la morte: qualcosa non torna

Penelope Williams aveva una relazione segreta con un paziente. L'infermiera, 42 anni, si è incontrata dentro un auto con l'uomo, in un parcheggio. All'improvviso, la situazione è precipitata: l'uomo è crollato, senza dare segni di vita. Le circostanze sono poco chiare e la donna ha fornito versioni contrastanti e poco convincenti, a tratti.

Inizialmente ha detto ai poliziotti di aver incontrato l'uomo - che non è stato identificato - perché le aveva inviato un messaggio per dirle che non si sentiva bene. In un incontro formale con i suoi superiori, la Williams - che aveva un altro partner - "ha negato qualsiasi rapporto sessuale" con l'uomo ormai morto e ha detto che si è limitata a "sedersi nel retro della sua macchina per circa 30-45 minuti" mentre "stavano solo parlando".

Tuttavia, l'infermiera in seguito ha ammesso di aver avuto una relazione lunga un anno mentre riceveva cure regolari e si era incontrata quella notte per fare sesso. Il problema è che l'uomo è stato trovato nell'auto "parzialmente vestito".

Consigli ignorati e guai irrimediabili

Quando l'uomo ha avuto un malore ed è crollato, Williams ha chiamato un collega invece dei servizi di emergenza. Come riporta il quotidiano gallese WalesOnline, l'infermiera "piangeva, era angosciata e chiedeva aiuto mentre cercava di spiegare che qualcuno era morto", ma si rifiutava comunque di chiamare il 999, l'equivalente britannico del 118 italiano, anche quando il suo amico la supplicava di farlo.

La morte dell'uomo, noto come "Paziente A", è stata messa a referto come causa di "insufficienza cardiaca e malattia renale cronica innescata da un episodio medico". È stato trovato in macchina dal collega di Williams. Il paziente A riceveva cure regolari nello stesso reparto in cui Williams lavorava come infermiera.

Ora, l'uomo è morto e Penelope Williams è senza lavoro: potrebbe anche finire in carcere.

Continua a leggere su Today.it...