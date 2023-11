Esce con una influencer e si rifiuta di pagare il conto: "Guadagni tanto, tocca a te"

Era uscita con un ragazzo per un appuntamento galante. I due arano andati in un costoso ristorante e avevano mangiato e bevuto cibi e vini raffinati. Ma il ragazzo al momento del conto, che è stato dell'equivalente di circa 350 euro, lo ha completamente ignorato, rifiutandosi di pagare, sostenendo che toccava alla donna farlo in quanto lei è ricca. È accaduto a una celebre influencer, Annie Knight, che ha raccontato la storia sui social.

La ragazza da sempre tiene aggiornati i suoi 1,6 milioni di follower sulla sua vita sentimentale, e di recente ha confessato di essere andata a letto con 300 persone in un anno. Per lanciare una nuova sfida Knight, che dice di voler trovare l'amore, ha recentemente organizzato 52 appuntamenti in 52 settimane. Tra questi c'è stata una serata in un ristorante di Melbourne, in Australia, con un uomo conosciuto sull'app di incontri Hinge. Come spiega il Daily Mirror, Annie ha raccontato che l'appuntamento è stato "fantastico" e ha dato un voto di sette su dieci al suo partner. Tuttavia, è rimasta scioccata quando è andata in bagno, è tornata e il suo accompagnatore ha "ignorato" il conto.

Quando il cameriere si è avvicinato per chiedere come avrebbero voluto pagare, Annie ha detto al cameriere che avrebbe pagato lei. La star di OnlyFans ha accettato di coprire il costo della serata, ma pensava che il suo accompagnatore si sarebbe almeno offerto di dividere il conto, lui invece non ha voluto farlo, sostenendo di sapere che lei era ricca e affermando che quindi toccava a lei mettere mano al portafogli per entrambi. La donna australiana, che guadagna circa 52mila sterline al mese, ha detto: "L'altra sera sono uscita con lui e mi ha fatto pagare. Siamo andati in un ottimo ristorante. Abbiamo bevuto molti cocktail, una bottiglia di vino, è stato molto divertente".

L'autoproclamata "umile milionaria" ha continuato: "Il conto poi è rimasto lì per secoli. Continuavamo a parlare e la situazione stava diventando un po' imbarazzante. Non mi aspetto che il ragazzo paghi, ma mi aspetto sempre che almeno offrano di farlo o che si dimezzi il conto". Alla fine ha pagato lei.

