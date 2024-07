La cantante "massacra" l'inno nazionale, poi si scusa e confessa: "Ero ubriaca"

Una performance talmente disastrosa da lasciare a bocca aperta gli spettatori dell'attesissimo evento di baseball Home Run Derby. La cantante country statunitense Ingrid Andress è stata costretta a correre ai ripari, chiedendo scusa e spiegando che la sua esibizione non era dovuta alla grande emozione ma all'eccesso di alcol: "Mi scuso con tutti, ero completamente ubriaca".

🇺🇸 | JUST IN: Singer Ingrid Andress admits she was drunk during her poor performance of the National Anthem at the Home Run Derby.#IngridAndress #HomeRunDerby pic.twitter.com/HkTB1Iobb0 — Breaking News (@PlanetReportHQ) July 16, 2024

Ingrid Andress era stata scelta per esibirsi durante la serata di martedì 16 luglio, durante l'evento che solitamente apre la strada all'MLB All-Star Game. Un ruolo importante per la 32enne, candidata quattro volte ai Grammy e con una carriera in ascesa. Ma ora questo "incidente di percorso" rischia di cambiare i piani della cantante. La sua interpretazione dell'inno nazionale Usa, tra steccate e note prese malissimo, ha sorpreso tutti, dai giocatori alle migliaia di persone che si trovavano sugli spalti. Una perplessità generale che ha accompagnato tutta la performance.

Sui social non sono mancate le critiche alla cantante, che poi ha deciso di scusarsi pubblicamente con un messaggio pubblicato sui social, in cui spiega di essere pronta a iniziare un percorso di riabilitazione: "Oggi mi sto ricoverando in una struttura per ricevere l'aiuto di cui ho bisogno. Non ero io ieri sera. Chiedo scusa alla MLB, a tutti i tifosi e a questo paese che amo così tanto per quella resa".