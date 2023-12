Inizia la diretta mostrando il dito medio, la gaffe della giornalista

Un inizio insolito quello dell'ultima edizione di mezzanotte del telegiornale della Bbc. In un video divenuto ormai virale si vede la conduttrice Maryam Moshiri che fa il gesto del dito medio, prima di ricomporsi in fretta. Una gaffe che fa pensare che la giornalista stesse scherzando probabilmente con i colleghi e non si fosse accorta che stava per andare in diretta. "In diretta da Londra, questo è Bbc News", dice Moshiri assumendo subito un atteggiamento più serio. Il passo falso è avvenuto sul feed mondiale della televisione a mezzanotte, mentre il canale nel Regno Unito stava trasmettendo le Prime Minister's Questions. Gli spettatori hanno reagito online, alcuni suggerendo che il movimento ha mostrato una mancanza di professionalità, mentre altri hanno scherzato dicendo di provare la stessa cosa per il loro lavoro.

Non è la prima gaffe del genere per un presentatore di Bbc News. L'azienda è stata costretta a scusarsi dopo che il meteorologo Tomasz Schafernaker aveva fatto in passato lo stesso gesto in onda. Nel 2010, Schafernaker stava per fare le previsioni del tempo quando il presentatore del telegiornale Simon McCoy fece un'osservazione scherzosa. "Ora avremo le previsioni del tempo tra un minuto e naturalmente saranno accurate al 100% e forniranno tutti i dettagli possibili", disse McCoy aggiungendo: "Ho appena visto Tom Schafernaker prepararsi".

Credendo di essere fuori campo, Schafernaker rispose con il dito medio. Accortosi immediatamente dell'errore, l'uomo si mise la mano sul viso per nasconderlo, fingendo di grattarsi il mento. La clip ha accumulato milioni di visualizzazioni online e ha reso Schafernaker uno dei meteorologi più popolari della Bbc, che però si scusò per il gesto poco 'british'.