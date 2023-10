Insegnante si licenzia dopo primo giorno di scuola: "Bambini puzzano e sono cattivi"

Primo giorno di lavoro a scuola ma l'esperienza non ha rispettato le attese. Così, un insegnate si è licenziato dopo il primo giorno di lezione in aula, annunciando la sua scelta su TikTok e spiegandone le ragioni, direttamente dalla classe in cui ha vissuto il suo primo giorno da docente. Il post ha superato il milione di visualizzazioni e più di 100mila mi piace, diventando virale e parecchio commentato.

"I bambini sono proprio cattivi e starnutiscono ovunque"

Kevin - nome del professore in questione - è seduto in una classe vuota e mentre mostra quello che lo circonda spiega: "Dunque, è il mio primo giorno come insegnante, e mi licenzio. Non voglio fare nulla di tutto ciò. Inizialmente ho pensato di potercela fare, ma questi bambini sono proprio cattivi. Puzzano. Starnutiscono ovunque. Quindi, oggi è il mio primo e ultimo giorno".

Il video arriva dagli Stati Uniti e i commenti degli utenti, numerosi, sembrano empatizzare con Kevin, condividento le sue posizioni sulla situazione nella scuola. Alcuni suggeriscono che la situazione è peggiorata dopo il Covid e spuntano anche dei casi simili: "Anche io lasciato l'insegnamento l'anno scorso e non mi pento per niente".

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp