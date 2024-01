Isola privata "da sogno" in vendita: costa meno di un monolocale in periferia

Comprare una splendida isola e andarci a vivere, tra spiagge bianche e una rigogliosa vegetazione, nella tranquillità più totale. Un sogno per tutti (o quasi), che rimane nel cassetto per la grande maggioranza delle persone, spaventate dai prezzi esorbitanti previsti per un acquisto del genere. Ma non tutte le isole in vendita costano milioni di euro, anzi, in Canada ne esiste una in vendita a un prezzo inferiore a quello di un monolocale situato in una periferia italiana. Parliamo dell'isola di Partridge, una vera e propria gemma "incastonata" nel Big Mushamush Lake, in Nuova Scozia. Un angolo di paradiso con centinaia di alberi secolari e lingue di sabbia bianca che si affacciano sul lago, cristallino e balneabile.

Quanto costa? Come riporta l'annuncio della Vladi Private Islands, agenzia che si occupa della compravendita di isole, tutta l'isola di Partridge è in vendita al prezzo di 225mila dollari canadesi, l'equivalente di circa 154mila euro. Un prezzo decisamente abbordabile, con cui difficilmente si riesce a comprare un monolocale a Milano o a Roma, neanche nelle zone più periferiche. Non solo, il costo totale include anche un particolare permesso di costruzione per chi deciderà di comprare l'isoletta canadese.

L'isola si trova a 90 minuti dall'aeroporto di Halifax e rappresenta una grande occasione, proprio per la possibilità di edificare, non prevista su tutte le isole. Nel caso di Partridge il permesso speciale consente all'acquirente di costruire non una casa, ma un bungalow, che dovrà essere obbligatoriamente ecosostenibile e in legno. Un compromesso accettabile, rispettare la natura per poterci vivere all'interno. Inoltre, il lago di Big Mushamush è uno specchio d'acqua meraviglioso e molto popolare tra gli abitanti del posto, soprattutto per gli appassionati di pesca. La città portuale di Lunenburg è raggiungibile in mezz'ora in barca, mentre la città di Bridgewater si trova a soli 15 minuti di viaggio. Secondo le norme in vigore in Canada, i cittadini europei possono restare nel Paese fino a sei mesi consecutivi senza richiedere il visto.