I jeans macchiati che costano 600 euro

Presentati nella collezione autunno-Inverno 2023/24 alla Milano Fashion Week dello scorso anno, i jeans targati Jordanluca avevano sicuramente catturato l'attenzione, e ora sono ad un passo dalla viralità. Particolarità del capo è una macchia più scura all'altezza del cavallo, dall'allusione lampante. Non a caso, sui social si parla di "pee stain jeans" (jeans con la macchia di pipì).

Sold-out sul sito del brand, la variante costa 568 euro

Jordanluca è un brand italobritannico fondato nel 2018 da Jordan Bowen e Luca Marchetto. Sul sito ufficiale del marchio, i jeans macchiati sono ormai assenti perché, scrivono testate internazionali tra cui Tmz e New York Post, sarebbero andati del tutto esauriti. La variante non sold-out presenta una colorazione più chiara (e una macchia, sempre sul cavallo, leggermente meno visibile) ed è disponibile ancora in poche taglie al modico costo di 568 euro.

L'ironia nella moda vuole spesso la sua parte, e con una trovata sicuramente non per tutti i gusti (né le tasche) Jordanluca ha fatto parlare di sé con uno dei capi più discussi e cercati degli ultimi mesi.