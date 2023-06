Tenta di rubare gli alcolici, ma resta chiuso dentro: per il ladro di bottiglie finisce malissimo

Le telecamere a circuito chiuso di un negozio di liquori nel quartiere di Beechboro, a Perth, in Australia, hanno registrato un esilarante tentativo di furto, finito nel peggiore dei modi per l'aspirante ladro. Le immagini condivise sui social mostrano un uomo con indosso una camicia di flanella entrare nel rivenditore, per poi dirigersi direttamente nel reparto dove sono posizionate le bottiglie di alcolici. Dopo aver preso una confezione da dieci di bourbon e cola, l'uomo si è avvicinato al bancone, per poi scattare rapidamente verso l'uscita evitando di pagare la merce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma in quel momento il piano va storto. Le porte scorrevoli rimangono sigillate, chiuse grazie a un magnete azionato dalla commessa del negozio. L'uomo tenta in tutti i modi di aprire le porte, mentre l'addetto alla cassa lo guarda interdetto. Impossibilitato a fuggire e ormai rassegnato, colto in flagrante senza possibilità di scusanti, il ladro fa ritorno mestamente verso il bancone, per consegnare le bottiglie alla dipendente del negozio, che nel frattempo si era goduta tutta la scena. Restituita la merce l'uomo si è dato alla fuga, mentre i titolari del negozio di liquori hanno sporto denuncia alla polizia locale. Il filmato è divenuto immediatamente virale sui social, con decine di utenti che hanno commentato divertiti il maldestro tentativo di furto, che per fortuna si è concluso senza degenerare in violenza.

Continua a leggere su Today.it?