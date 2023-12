Quelli che recensiscono il libro di Vannacci, ma non è il libro di Vannacci

L’Unesco nel 1984 ha descritto l'analfabetismo funzionale come "la condizione di una persona incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità". In Italia l’ultima preoccupante rilevazione è quella pubblicata da Piaac-Ocse nel 2019, secondo cui circa il 28 per cento della popolazione tra i 16 e i 65 anni sarebbe composta da analfabeti funzionali.

In Italia si legge poco

E sì, siamo un Paese in cui si legge davvero poco; un Paese in cui si comincia a considerare "bestseller" un libro che supera le 10 mila copie, dieci volte meno rispetto alla Francia, per fare un paragone. E tra i volumi più acquistati dell’ultimo anno c’è senza dubbio quello del generale Roberto Vannacci, che ha sbancato su Amazon; ma chi lo ha acquistato lo ha davvero letto?

Ovviamente si presume che la maggioranza di quelli che hanno investito più di 20 euro per acquistare il libro dell’indomito generale una sfogliata a quelle 373 pagine scritte così così l’abbiano data, anche solo per curiosità; ma il sospetto che le tante recensioni che si leggono sullo store di Jeff Bezos non siano tutte di sinceri lettori ma di militanti politici e sostenitori dell’alto ufficiale è forte.

L’altro mondo al contrario

Un sospetto che viene confermato dal banale errore commesso da alcuni pseudo lettori, che presi dalla foga sono andati a recensire un altro volume, uscito otto mesi prima di quello di Vannacci. Il titolo del libro è "Il mondo al contrario", ma non è quel mondo inteso da Vannacci, bensì un altro mondo: quello dell’alta finanza. Ovviamente la copertina è totalmente diversa e anche il sottotitolo "L’essere umano sottomesso alla divinità dei mercati" lascia intendere che l’argomento sia vagamente diverso. L’autore si chiama Karim Basyouni, un accademico veneto nato da madre italiana e padre egiziano. Anche questo particolare, visti i contenuti del libro dell'alto ufficiale, fa sorridere.

"Finalmente il pensiero di un uomo che rifiuta di essere assoggettato ai canoni del pensiero cosiddetto politicamente corretto – spiega un utente molto soddisfatto dell’acquisto – che dice pane al pane e vino al vino. Che distingue fra normalità, intesa come statistiche comportamentali di ogni società umana, e anormalità". Valerio è invece sfiorato da qualche dubbio: "Leggendolo – scrive – mi sono reso conto che è tutto l'opposto di quello che dicono. Ovviamente non è stato scritto dal generale ma da qualcuno che ha prestato la penna a lui. Le frasi che dice sono contestualizzate in altre quindi la polemica per mio conto non esiste".

Fabrizio è entusiasta: "Il libro è fluido ed illumina perfettamente un mondo corrotto dal pensiero comune e dal tentativo di dittatura delle minoranze", così come E., he titola il suo commento "Esiste ancora una normalità" e poi spiega: "Il libro del Generale Vannacci, con il linguaggio chiaro, tipico del militare, mai offensivo, descrive la normalità, rendendo consapevole la stragrande maggioranza che in quella normalità si riconosce che il dovere del rispetto delle altrui idee non può significare acquiescenza alle stesse fino alla rinuncia alle proprie tradizioni, alla propria morale, ai propri principi e tradizioni". Chi ci rimane davvero male è Giuseppe, che ammette: "Non ho usato il prodotto… avete due libri con lo stesso titolo ed io ho cliccato su quello sbagliato".

