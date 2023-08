Lil Tay è viva, risolto il giallo dell'influencer 14enne data per morta

"Sono viva, tutti i miei account sono stati hackerati". A 24 ore dall'annuncio della morte di Lil Tay, rapper e influencer canadese di 14 anni, è arrivata la smentita della diretta interessata, che ha fatto rimuovere il falso post e ha ripreso possesso dei suoi profili social. Come ribadito ai media statunitensi dalla 14enne, per lei e la sua famiglia è stato un vero e proprio incubo: "Il mio profilo è stato violato. Voglio chiarire che io e mio fratello siamo sani e salvi, ma ho il cuore completamente a pezzi e faccio fatica persino a trovare le parole giuste: sono state 24 ore molto traumatizzanti".

"Per tutto il giorno sono stata bombardata da infinite telefonate, strazianti e lacrimevoli, da parte dei miei cari, mentre cercavo di risolvere questo pasticcio - ha aggiunto Lil Tay - Il mio account Instagram è stato compromesso e utilizzato per diffondere disinformazione e voci su di me, al punto che anche il mio nome era sbagliato. Il mio vero nome è Tay Tian, non Claire Hope". In realtà, fin da subito la notizia del decesso della giovane star del web aveva fatto sorgere forti dubbi. La polizia di Los Angeles, dove la 14enne vive, e quella di Vancouver, dove invece risiede la sua famiglia, non trovavano riscontri. Anche il padre, ex manager della giovane, non aveva confermato la morte. Adesso, dopo 24 ore, il giallo è stato risolto.

La 14enne, che ha iniziato a condividere contenuti sui social nel 2017, a soli nove anni, è viva e vegeta. I suoi video le hanno portato un enorme successo, ma sono in molti a non condividere il suo "stile", fatto di monologhi carichi di imprecazioni, ostentazione di ricchezza e denaro e insulti a poveri passanti sconosciuti. Nel giro di un anno, nel 2018, ha raggiunto i 3 milioni di follower su Instagram, per poi sparire dai social. I veri motivi di questa decisione non sono mai stati spiegati ufficialmente, ma le ipotesi non mancano: dalla disputa tra i genitori per l'affidamento alle accuse di abusi contro il padre, fino alla battaglia legale sugli introiti derivanti dai video di Lil.

Continua a leggere su Today.it...