Folle lite al semaforo: tra i due automobilisti inizia un pericoloso "autoscontro", il video

Immagini surreali quelle registrate nella zona di Ponte Milvio, a Roma, dove una lite al semaforo è degenerata e i due automobilisti protagonisti hanno messo in piedi una specie di autoscontro, tra le urla dei presenti. Il "fattaccio" è andato in scena intorno alle 2 di notte dello scorso lunedì 20 novembre.

Sul caso, riferisce RomaToday, indagano gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale che sono intervenuti per identificare i protagonisti della vicenda e hanno ascoltato alcuni testimoni. Come si può vedere nel video rimbalzato anche sul canale di Welcome To Favelas, la lite, probabilmente cominciata prima di mettersi in auto, è finita con una serie di manovre spericolate.

Uno dei due conducenti, in Smart, ha imboccato la strada contromano ed è stato inseguito dall'altro automobilisti, su una Mercedes Classe B, a sua volta in contro senso. Il conducente della Smart ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorsi, mentre l'altro, nel frattempo fuggito, è stato denunciato a piede libero.

