Un lussuoso yacht prende fuoco e viene avvolto dalle fiamme

Paura per 17 passeggeri a bordo di uno yacht di lusso al largo di Formentera, in Spagna. La grande imbarcazione di 27 metri è andato a fuoco poco lontano dalla paradisiaca isola mediterranea. Le fiamme hanno avvolto la nave e il fumo che si è levato in cielo era visibile a centinaia di metri di distanza. Lo yacht era ancorato al largo della spiaggia di Es Cavall d'En Borràs, nel Parco Naturale di Ses Salines.

L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio del 12 agosto. I passeggeri a bordo, di cui cinque membri dell'equipaggio, sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando l'imbarcazione in pochissimo tempo. Solo un persona, un membro dell'equipaggio, è rimasto ferito, riportando ustioni minori. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno messo in sicurezza i passeggeri e iniziato a spegnere le fiamme.