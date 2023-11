Mangia di tutto per più di quattro ore: tiktoker cacciata da ristorante all you can eat

"Il cibo era fantastico, mi stavo divertendo tantissimo, finché la cameriera non ha provato a portarmi il conto", ha raccontato in un video Madison, una tiktoker famosa per le sue incursioni nei ristoranti all you can eat, dove puoi mangiare a prezzo fisso tutto ciò che vuoi. Questa volta però il via vai dal buffet, durato più di quattro ore, sembra aver innervosito il personale, così un ragazzo dello staff le si è avvicinato e le ha detto: "Puoi stare seduta quanto vuoi ma non puoi più prendere cibo, il capo ha detto che sei stata qui dentro troppo tempo. Ci stai mettendo una vita e stai mangiando di tutto".

Così dopo il gentil invito a lasciare il locale, si fa per dire, Madison ha pagato i 13 dollari previsti per il buffet all you can eat ma ha lasciato 200 dollari di mancia ai due camerieri che l’hanno servita. "Ho mangiato per quattro ore e mezza, pagando tredici dollari, penso di aver fatto fruttare i miei soldi", ha dichiarato alla fine del suo video diventato virale sui social.

