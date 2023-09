La maestra d'asilo fermata con 25 bambini in auto

"Lo faccio spesso". Si è giustificata così una maestra d'asilo fermata dalla polizia mentre trasportava nella sua piccola automobile ben 25 bambini. Il video virale è stato pubblicato sui social dalla polizia stradale di Bukhara, in Uzbekistan, e mostra i piccoli stipati dentro una Chevrolet Spark, una delle utilitarie più piccole in circolazione. In sei sono seduti sul sedile anteriore vicino al posto del conducente, uno è rannicchiato nello spazio per le gambe, 15 sono stretti sui sedili posteriori e il resto nel minuscolo bagagliaio. Una scena che ha lasciato sbigottito i poliziotti, che hanno dovuto aiutare i piccoli, alcuni visibilmente scossi, a scendere dal veicolo.

Secondo quanto riportano i media locali, i bambini sono tornati a casa tutti sani e salvi, mentre la maestra è stata arrestata. Alla polizia ha confessato: "Non è la prima volta che effettuo il servizio "scuolabus". Lo faccio spesso, ma non avevo mai trasportato così tanti bambini". Il Servizio per la sicurezza stradale dell'Uzbekistan ha deciso di pubblicare le immagini del fermo per sensibilizzare l'opinione pubblica: in pochi giorni il video è diventato virale, facendo il giro del mondo attraverso i social.

