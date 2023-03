Influencer che mangia cibo per cani e gatti perché ricchi di proteine: il video su TikTok

Provare a mangiare cibo per cani e per gatti sembra essere la nuova moda su TikTok, con alcuni ragazzi appassionati di palestra che ne decantano i benefici in quanto alimenti ricchi di proteine.

Tutto sembra essere partito dall’influencer di fitness Henry Clarisey, 21 anni, di Buffalo, New York, che con il suo video ha ottenuto 2,5 milioni di visualizzazioni. “Il cibo per cani aveva un sapore estremamente secco - ha detto Clarisey a BuzzFeed News -. Avevo bisogno di così tanta acqua dopo averlo mangiato. Sapeva di piccoli pezzi di sporcizia e sicuramente non penso che ne valesse la pena. Anche se contiene un sacco di proteine, preferisco una bistecca o polvere proteica".

Il cibo per cani ha 666 grammi di proteine, circa 600 grammi in più rispetto alla quantità media che la maggior parte delle persone adulte dovrebbe assumere ogni giorno. Questo eccesso di proteine rappresenta un rischio per la salute, avvertono gli esperti, ricordando anche che gli alimenti per cani e gatti non sono sicuri da mangiare per gli esseri umani, discorso che vale anche per quelli con l’etichetta “human-grade”.

