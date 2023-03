Marina, l'influencer diventata mamma del figliastro (che ha cresciuto per 15 anni)

Quando aveva vent'anni con il marito ha accolto in casa un bambino di sette anni e lo ha accudito come se fosse suo. Col tempo i rapporti tra i due sono radicalmente cambiati e adesso che quel bambino è cresciuto è diventato il suo compagno di vita, padre dei suoi due figli biologici. È la storia dell'influencer russa Marina Balmasheva, che ha da poco dato alla luce il suo secondo figlio.

La nascita ha riportato alla luce la storia della donna, molto chiacchierata. Marina, che tiene su Instagram il diario della sua vita, si è sposata giovane e con l'ex marito ha accolto in casa Vladimir Shavyrin che all'epoca era un bimbo di sette anni. La coppia si è sciolta e Marina e Vladimir hanno iniziato una relazione sentimentale, dalla quale sono nati due figli. Una scelta che ha diviso l'opinione pubblica tra chi la sostiene per il coraggio e chi invece la critica.

A sparare a zero contro l'influencer è l'ex marito. "Marina ha sedotto mio figlio - dice ai media locali - Vladimir non aveva avuto una ragazza prima di lei. Non erano timidi nel fare sesso mentre ero a casa. Le avrei perdonato il tradimento, se non fosse stato mio figlio". Lei sul suo profilo Instagram rimanda indietro le critiche e difende il suo legame.