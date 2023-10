"Il mio regalo di matrimonio? Un bonifico da 20 euro": il post scatena le critiche

Quanto dovrebbe versare un invitato a un matrimonio sul conto corrente degli sposi come regalo? È questa la domanda che si è posto su Reddit un utente che, dopo aver partecipato alla cerimonia nuziale, si è chiesto se la cifra da versare fosse congrua. "Non è di un parente né di un amico stretto ma diciamo di amici acquisiti" spiega l’invitato che si è posto il quesito. "Io pensavo tipo 20 euro però poi visto che la cifra dovrà essere versata sul loro Iban in che modo capiranno che ho 'pagato'? Grazie per l’eventuale aiuto!".

Il post ha ricevuto in pochissimo tempo numerose risposte, che probabilmente hanno messo in dubbio la scelta dell'utente. "Chissà le risate che si faranno a vedere un bonifico di 20", replica un utente. "A questo punto portati pure i contenitori per recuperare un po’ di avanzi, così ci mangi il giorno dopo", ha scritto invece un altro utente.

Ci sono state poi altre spiegazioni, più accurate. "Cambia molto da regione a regione. In puglia 20€ si danno per un compleanno. Ai matrimoni dei miei amici io ho dato 300 e quando ho fatto il testimone 500. Quando ho ricevuto solo la partecipazione e non l'invito (ovvero la partecipazione alla cerimonia religiosa e non al ristorante) ho dato 50″. Un altro spiega nel dettaglio le cifre: "Qui al sud con 20 euro fai una figura talmente pessima che è meglio non andarci proprio", è l'invito.

L'importo corretto, stando alle risposte, probabilmente non esiste e varia da regione a regione, da invitato a invitato.

