Sposo rivela tradimento della moglie durante le nozze e mostra le foto della donna a letto col testimone

Uno sposo ha rivelato il tradimento di sua moglie proprio durante il loro pranzo di matrimonio. Ma non è finita qui: l'uomo ha rivelato che il tradimento è avvenuto con uno dei presenti, e non uno qualunque: con il testimone. Lo sposo lo ha fatto sapere a tutti nel modo più di impatto: durante il discorso di nozze.

La prova del tradimento: le foto distribuite agli invitati

Il racconto arriva dal podcast "The Unfiltered Bride", in cui le wedding planner Georgina e Beth hanno raccontato questa storia. Lo sposo ha dunque annunciato il tradimento a tutti gli invitati distribuendo foto della sposa che faceva sesso con il testimone, prima di andare via con tutta la famiglia al seguito. C'è un motivo se il ricevimento si è consumato: Georgina ha detto che la sua famiglia lo sapeva da sempre, ma lui ha voluto portare a termine il matrimonio per far pagare tutto il cibo alla sposa.

"C'è stato il matrimonio, gli sposi si sono sposati, una bella cerimonia, un rinfresco, si sono seduti per il pranzo di nozze, hanno mangiato, hanno fatto i discorsi dopo il pranzo. Il padre della sposa fa le sue cose, lo sposo si alza e dice: 'Prima di iniziare, ci sono alcune buste che stanno arrivando. Se potete aprirle. Sì, sono foto della sposa che si scopa il testimone, quindi ora me ne vado', il racconto di una delle due autrici del podcast.

"Ha lasciato cadere il microfono e lui e tutta la sua famiglia lo sapevano e se ne sono andati perché volevano che la sposa avesse dovuto pagare il cibo. La famiglia della sposa ha pagato tutto".

