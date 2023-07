Con maxi tenda in riva al mare: super multa da polizia e carabinieri

Famiglia del Barese in trasferta a Manduria (Taranto) Avevano installato un tendone-gazebo in riva al mare non lontano da una riserva naturale ma la "struttura" di circa 30 metri quadri con tanto di finestre non è passata inosservata agli occhi dei residenti che, tramite il movimento politico "Azione Messapica", hanno denunciato l'abuso sui social.

Le foto hanno portato all'intervento congiunto di carabinieri e polizia locale che hanno intimato alla famiglia barse lo smantellamento della tenda. Ma non solo. La famiglia in vacanza a Manduria ha ricevuto anche una multa di 500 euro. Quel tratto di mare era infatti oggetto di ordinanza di divieto di balneazione.