Il messaggio in bottiglia trovato dopo 11 anni nel Lago di Garda

"Lieber Gardasee", ovvero "Caro lago di Garda". Comincia così il messaggio in bottiglia, scritto a mano ormai più di 11 anni fa da una coppia di turisti tedeschi e riemerso in questi giorni dalle acque nei pressi di Malcesine, in provincia di Verona. Una storia romantica come non se ne vedevano da un po', così come è romantico il messaggio stesso: firmato Sabrina e Dennis "aus Hamburg", cioè da Amburgo, non solo si augura che tutte le loro famiglie e gli amici rimangano sempre felici e in salute, ma soprattutto che lo stesso lago continui ad essere "bello e limpido come lo sei oggi".

Caccia agli autori del messaggio

La notizia del ritrovamento, inevitabilmente, è rimbalzata alla grande sui social, ripresa da quotidiani locali, nazionali e anche oltre confine. Lo riferisce anche Visit Malcesine, la pagina ufficiale per gli eventi e le informazioni del Comune di Malcesine: "La notizia del messaggio in bottiglia - si legge - ritrovato dopo 11 anni nelle acque al largo di Malcesine ha fatto il giro d'Italia e dei giornali tedeschi. Dennis e Sabrina di Amburgo, autori del manoscritto, potrebbero presto essere ospiti a Malcesine".

Cosa c'è scritto nella lettera

Questo perché lo stesso Comune si è mobilitato e ha lanciato un appello per ritrovarli: sarebbe un modo per celebrare la loro visita, anche se d'annata, e quel messaggio pieno di speranza che in questi giorni sta facendo tanto parlare di sé.

Così si legge nel manoscritto in bottiglia, in lingua originale (in tedesco): "Lieber Gardasee, wir wünschen uns mirt dieser Flaschen post, dass unsere Familien, unsere Freunde und wir immer glücklich and gesund bleiben. Bleib du lieber Gardasee immer so wunderschön und klar wie du heute bist. Viele liebe GrüBe, Sabrina und Dennis aus Hamburg".

Che tradotto vuol dire: "Caro Lago di Garda, con questo messaggio in bottiglia ci auguriamo che le nostre famiglie, i nostri amici e noi restiamo sempre felici e in salute. Caro Lago di Garda, rimani bello e limpido come sei oggi. Tanti saluti, Sabrina e Dennis da Amburgo".

