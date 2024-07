Il procuratore scrive all'allenatore del Lecce ma sbaglia account: l'errore virale

Luglio è un mese caldo per il calciomercato, tra le squadre che cercano di puntellare la rosa in vista della prossima stagione, e i procuratori che cercano di piazzare i loro assistiti nelle destinazioni più intriganti. Tra questi c'è anche José Enrique, ex calciatore spagnolo, noto soprattutto per il suo periodo al Liverpool, che adesso di mestiere fa l'agente. Nel tentativo di proporre due calciatori a Luca Gotti, attuale allenatore del Lecce, l'ex difensore ha scritto all'account sbagliato, dando luogo a una gaffe social piuttosto divertente.

Non avendo il numero di telefono del diretto interessato, Enrique ha cercato sui social un contatto diretto con il tecnico dei salentini, magari anche per instaurare un collegamento senza passare dal direttore sportivo Pantaleo Corvino. Purtroppo però, invece che a Gotti, lo spagnolo ha inviato un messaggio alla pagina "Luca Gotti Reacts", un account satirico e di meme, che ha subito pubblicato il messaggio inviato da José Enrique.

Ufficiale facciamo il mercato del Lecce pic.twitter.com/mXuBLS076l — Luca Gotti Reacts (@LucaGottiReacts) July 2, 2024

Nulla di compromettente, per carità, un cordiale saluto a Gotti e poi l'introduzione di due calciatori da proporre al Lecce: Marcus Pedersen e Todd Cantwell. Il primo è una recente conoscenza del calcio italiano, tornato al Feyenord, in Olanda, dopo un anno di prestito al Sassuolo, terminato con la retrocessione. Il difensore norvegese, 23 anni, è un esterno molto duttile, in grado di giocare sia in una difesa a quattro che come quinto di centrocampo, abile soprattutto a destra. Il secondo è un centrocampista inglese di 26 anni attualmente in forza agli scozzesi del Glasgow Rangers, mancino di piede, molto abile negli inserimenti. Al momento possiamo sapere se José Enrique ha rimediato all'errore, magari scrivendo direttamente alla società, ma l'episodio è stato senza dubbio esilarante, soprattutto per chi gestisce la pagina satirica su Gotti.