Esplosione di luce verde, poi il boato: tutti gli spettacolari video della meteora

In tanti nel Queensland, nord-est dell'Australia, hanno visto quella che gli scienziati hanno confermato essere una meteora sabato sera. I filmati catturati dalle telecamere di alcune auto e da quelle a circuito chiuso di un aeroporto mostrano un oggetto che vola nel cielo, prima di un'esplosione di luce e di un forte boato.

Le riprese mostrano una palla di fuoco che cresce rapidamente di dimensioni mentre si avvicina, seguita da un'esplosione di luce blu-verde. Anche i residenti nella piccola città di Croydon, a circa 500 km a ovest di Cairns, hanno dichiarato sui social media di aver sentito una forte esplosione.

Far North Queenslanders have witnessed something extraordinary last night.



A supposed meteor could be seen plummeting to the ground, followed by a loud bang and light illuminating the sky. #9News pic.twitter.com/nbVCWLZKJv