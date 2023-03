Perde il lavoro durante il lockdown: diventa milionario con i mobili fatti in casa

Il lockdown e le misure restrittive adottate in tutto il mondo durante il periodo più acuto della pandemia di Covid hanno messo in ginocchio diverse aziende e lavoratori. Ma c'è chi è riuscito a sfruttare a suo vantaggio i disagi causati dal confinamento, trasformando una situazione di crisi in un'opportunità a dir poco redditizia. Uno di questi è Liam Mchale-Smith, 33enne inglese, sposato con due figli, che nel 2020 ha perso il lavoro dopo la chiusura dell'azienda di costruzioni per cui lavorava. L'uomo però non si è fatto travolgere dallo sconforto e, ritrovatosi disoccupato e chiuso in casa, ha preso la cassetta degli attrezzi e ha iniziato a costruire mobili fatti a mano. Un semplice hobby che ben presto si è trasformato in un vero e proprio lavoro: la moglie Ruth Brankin ha condiviso sui social alcune foto dei suoi mobili e le richieste sono iniziate ad arrivare a fiumi.

Liam di recente ha raccontato la sua storia ai media britannici: prima guadagnava uno stipendio di circa 700 sterline a settimana, adesso, dopo tre anni di lavoro in casa, ha venduto mobili per oltre un milione di sterline. "Non avrei mai pensato che sarebbe successo qualcosa del genere - ha spiegato Liam - non ho alcuna esperienza nella gestione di un'impresa o come capo, ma adesso non tornerei al mio lavoro precedente, sono contento di quello che faccio e mia moglie è bravissima con i computer e i social".

La passione di Liam per i mobili era iniziata quando era soltanto un ragazzino. A 15 anni ha iniziato a studiare falegnameria, per poi accettare un lavoro nel campo edilizio. Dopo aver perso il lavoro ha avuto modo e tempo per tornare al suo primo "amore": i primi "pezzi" venduti sono stati un bar da giardino e una copertura per un termosifone. Ma ben presto gli ordini sono diventati sempre più numerosi, il suo marchio "Unique Designs by Liam" ha continuato a crescere, permettendo al 33enne di aprire un laboratorio e assumere tre dipendenti, due apprendisti e suo padre.

Con la fine delle restrizioni Liam e Ruth hanno iniziato ad allargare la loro attività, consegnando mobili fino ad Aberdeen in Scozia, dopo un viaggio di oltre 350 miglia. Alla fine del 2022, Liam aveva venduto in totale 10.350 articoli attraverso il suo sito web e la piattaforma Etsy, arrivando a guadagnare 1,3 milioni di dollari (pari a un milione di sterline circa). "È un lavoro molto duro - ha aggiunto Liam - non posso prendermi una settimana di ferie come succedeva una volta e questo ovviamente ha un enorme impatto sulla nostra vita familiare". Un impegno che la moglie Ruth apprezza e loda: "Non conosco nessuno che lavori duramente come Liam: è una fonte di ispirazione per tutti". Il successo ha permesso comunque al 33enne di comprare una casa nuova per la sua famiglia e di aumentare la sua produzione: ha acquistato una nuova flotta di camion e assunto nuovo personale per produrre e spedire fino a 40 pezzi al giorno dei suoi mobili, tutti realizzati a mano e con materiali di provenienza locale.