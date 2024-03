Raccolto il mirtillo più grande del mondo: non sarà mangiato

Un mirtillo del peso di 20,4 grammi è stato coltivato nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. È la bacca più grande del mondo. Il Guinness dei primati l'ha aggiunto la bacca alla sua lista dei record. Il precedente record dei mirtilli è stato battuto di 4,2 grammi. È una bacca della varietà Eterna, che può diventare molto grande e dura.

Oltre al suo peso impressionante, la bacca ha un diametro di quasi quattro centimetri, secondo il sito web del Guinness. Il mirtillo gigante è stato coltivato dall'australiano Brad Hocking: è blu scuro, ha le dimensioni di una pallina da golf e pesa 10 volte di più di un mirtillo medio.

Raccolto il 13 novembre, questo frutto è stato ufficialmente riconosciuto questa settimana dal Guinness World Records come il mirtillo più pesante del mondo. "Quando l'abbiamo messo sulla bilancia sono rimasto un po' scioccato", ha detto Brad Hocking, responsabile dei mirtilli presso Costa, un produttore di frutta e verdura a Corindi.

Il mirtillo gigante è stato congelato, ma il "piano" è di inglobarlo in una speciale resina e appenderlo al muro, ha detto Hocking. La varietà Eterna è un tipo di mirtillo creato nell'ambito del programma di miglioramento varietale (VIP) di Costa, che sviluppa una o due nuove varietà di mirtillo all'anno. Hocking ha assicurato che il frutto non era un'anomalia nella varietà Eterna: c'erano circa 20 mirtilli di dimensioni simili presenti quando la bacca è stata raccolta.

