Il mistero del monolite alto 3 metri comparso dal nulla

Una colonna di metallo alta tre metri è stata rinvenuta nel fine settimana in Galles, generando molta curiosità ma anche la preoccupazione dei residenti. Ad avvistare l'enorme monolite sono stati alcuni escursionisti che stavano passeggiata a Hay Bluff, una collina vicino alla città di Hay-on-Wye nel Powys: i loro scatti hanno immediatamente fatto il giro dei social network, alimentando le teorie più disparate.

"Ho visto questa grande colonna, era alta tre metri e sembrava di acciaio inossidabile. Ho pensato che fosse un po' bizzarro e che potesse essere una ricerca scientifica - ha raccontato al quotidiano Wales Online Richard Haynes, l'uomo che ha segnalato la presenza dello strano oggetto - Ma poi mi sono reso conto che era troppo alto e strano anche per quello". "Era cavo e immagino che fosse piuttosto leggero - ha aggiunto - Abbastanza leggero perché due persone potessero trasportarlo e piantarlo nel terreno. Qualcuno ha scavato una buca per sostenerlo".

Al momento nessuno ha rivendicato l'istallazione del monolite e non è chiaro chi lo abbia portato fino a lì e per quale motivo. Potrebbe trattarsi di una burla o di una trovata pubblicitaria, anche se sui social non mancano gli appassionati di ufo, pronti a chiamare in causa gli extraterrestri: "Sono gli alieni che ci spiano", si legge in uno dei tanti commenti sui social. In realtà non si tratta della prima volta che un oggetto simile compare all'improvviso. A partire dal 2020 sono diversi monoliti rinvenuti in Romania, nei Paesi Bassi, nel deserto dello Utah, sull'isola di Wight e in California. Il merito delle precedenti strutture era stato rivendicato dal collettivo anonimo chiamato "The Most Famous Artist", ma non è chiaro se il gruppo di artisti sia collegato anche all'oggetto trovato in Galles.