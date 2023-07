Crociera e Lamborghini: le cento supercar per i passeggeri di uno yacht di lusso

Una scena che non si vede tutti i giorni: un centinaio di Lamborghini in banchina sul porto di Monopoli schierate davanti a un mega yacht. È la crociera superlusso dei passeggeri di Emerald Azzurra che domenica 23 luglio ha fatto tappa nel porto pugliese per permettere ai passeggeri di visitare i dintorni con il "brivido" di salire a bordo di una supercar. Extralusso ovviamente.

La foto condivisa dall'autorità portuale ha presto fatto il giro del web, vuoi per l'imponenza dello yacht - cento metri per 103 passeggeri e 79 membri dell'equipaggio - vuoi per il centinaio di bolidi destinati ad accompagnare i visitatori nella terra dei trulli. I croceristi partiti da Brindisi sono diretti a Dubrovnik.

A rendere il panorama di Monopoli ancora più "unico" la presenza in rada della Sirena, nave da crociera da 181 metri proveniente da Durazzo con a bordo 648 ospiti e 386 membri dell'equipaggio a bordo di tender hanno raggiunto il pontile per poi uscire in escursioni in città e nelle zone limitrofe.