Un guasto alle montagne russe ha bloccato a testa in giù per quasi 3 ore otto persone. È successo domenica 2 luglio in Wisconsin, negli Stati Uniti, ad una giostra al Crandon International Offroad Raceway. Durante la corsa dell'attrazione, i vagoni si sarebbero bloccati a causa di un guasto meccanico. Le persone a bordo hanno dovuto attendere i soccorsi e un uomo è stato trasportato in ospedale.

