È morto Cheems, il cane star dei meme sui social 

Navigando tra un social e l'altro è impossibile non aver visto almeno una volta una sua immagine. Cheems, il cane dei meme divenuto celebre in tutto il mondo per il suo aspetto tanto buffo quanto dolce, è morto a 12 anni a causa dei problemi di salute che da tempo lo affliggevano. Il popolarissimo esemplare di Shiba Inu, conosciuto anche come Cheemsburger o Ball Ball, oltre a essere il protagonista di centinaia di immagini ironiche e sticker, aveva anche un suo account Instagram con oltre 800mila follower in cui i suoi padroni hanno raccontato la lotta contro la malattia.

Proprio attraverso i social i padroni del cane hanno voluto annunciare la triste notizia, in un lungo post che ha accumulato quasi un milione di like e decine di migliaia di commenti: "Ball Ball si è addormentato venerdì mattina durante il suo ultimo intervento chirurgico. Volevamo organizzare la chemioterapia o altre possibili cure dopo questa operazione, ma ormai è troppo tardi. Non siate tristi - prosegue il post - ricordate per favore la gioia che Ball Ball ha portato nel mondo. Uno Shiba Inu con una faccia tonda e sorridente che ci ha permesso di connetterci, che ha aiutato molte persone durante la pandemia e ha portato molta gioia a molti di voi. Ora ha completato la sua missione e starà correndo liberamente nel cielo, mangiando un sacco di cibo delizioso con i suoi nuovi amici".

Un cane dolce e affettuoso, simpatico proprio come traspariva da quel suo muso paffuto, un amico fidato che i suoi padroni non dimenticheranno mai: "Sarà sempre dentro il nostro cuore. Spero possa continuare a portare gioia a tutti nel mondo del web: questa è la mia unica e umile richiesta Vorrei inoltre ringraziare lo staff medico che ha aiutato Ball Ball negli ultimi 6 mesi, che hanno fatto un ottimo lavoro prendendosi cura di lui. Siete stati molto generosi e disponibili, sono veramente grato a tutti voi. Il sostegno e amore per Ball Ball è stato incondizionato. E ho scoperto che è stato l'amore più puro del mondo. Aver avuto Ball Ball nella mia vita è stata la cosa migliore che mi è mai accaduta". La famiglia ha infine comunicato che tutte le donazioni pervenute per sostenere le spese mediche di Cheems verranno donate a enti di beneficenza che si occupano della salute degli animali.

