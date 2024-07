Il narcos arrestato per una svista social della moglie: ha condiviso la posizione delle vacanze

Beccato per una svista social, ancora una volta. Ronald Roland, noto narcotrafficante brasiliano, sospettato di rifornire i cartelli della droga in Messico e di gestire un mega schema di riciclaggio di denaro con società di comodo, è stato arrestato dalla polizia federale grazie a un errore commesso dalla moglie dell'uomo, Andrezza de Lima Joel. Come raccontano i media locali, la donna ha attivato le geolocalizzazione per condividere le foto delle vacanze sui social, svelando di fatto dove si trovavano lei e il suo compagno ricercato.

Narcotraficante brasileiro que levava vida de luxo e não fazia questão de esconder é preso pela PF. Ronald Roland é acusado de movimentar R$ 5 bilhões com o tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, havia uma grande engrenagem para lavar dinheiro, com mais de 100… pic.twitter.com/jmOEt7Hmhb — GloboNews (@GloboNews) July 8, 2024

Ronald Roland, 50 anni, è stato localizzato e arrestato martedì 2 luglio dalla Polizia federale a Guarujá (San Paolo), dopo due anni di latitanza. A tradirlo il desiderio di ostentazione della seconda consorte, solita condividere su Instagram i viaggi in jet privato e gli spostamenti del marito, da Dubai alle Maldive, passando per la Colombia e la Francia. Per catturare l'uomo, Ronald Roland, le forze dell'ordine hanno condotto un blitz in sette Stati, con il sequestro di denaro, gioielli, armi, 34 automobili, una barca e due aerei, Oltre a lui sono finite in manette altre otto persone.

Non si tratta della prima volta che il 50enne finisce in manette per colpa del "vizietto" social della moglie. Nel 2019, dopo essere finito sulla lista rossa dell'Interpol, venne acciuffato dopo che la prima moglie segnò su un social il luogo in cui si trovavano, nella Zona Est di San Paolo. A quel tempo, il narcotrafficante aveva appena subito un intervento di chirurgia plastica al viso. Un incubo che si ripete per Roland, arrestato due volte nello stesso identico modo.