Usano un'opera d'arte come barbecue per grigliare la carne

Un gruppo di ragazzi di Suzzara, in provincia di Mantova, ha organizzato una festa sull'installazione artistica 'Sweet Home' dell'artista Umberto Cavenago, un’opera da oltre 100mila euro. L’hanno utilizzata come barbecue per grigliare la carne. Poi hanno pubblicato un video sul web.

Il caso ha fatto scattare un'interrogazione di un consigliere comunale del gruppo misto, Elisabetta Vezzani, che si è rivolta al sindaco per sapere che cosa sia realmente successo. Sembra che i ragazzi siano saliti sull’installazione artistica in ferro a forma di barca costata 153mila euro e abbiano acceso un barbecue, costruito con alcuni massi raccolti lì attorno, per grigliare della carne. Di questi 103mila euro erano stati finanziati dal Piano per l'arte contemporanea 2020, un progetto promosso dal ministero della Cultura nel 2021, e gli altri 50mila sborsati direttamente dal comune di Suzzara. Dopo aver pubblicato un video in rete è arrivata la polizia locale. Se ne sono andati via lasciando l’area piena di rifiuti.