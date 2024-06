C'è un opossum a bordo: il volo parte con un'ora di ritardo

Un "passeggero" indesiderato ha scatenato il panico a bordo di un volo tra Shanghai e Jinan, nella Cina orientale. È bastata la presenza a bordo di un esemplare di opossum, un piccolo mammifero conosciuto negli Stati Uniti come 'Sugar glider' (aliante dello zucchero), un animale notturno che somiglia a uno scoiattolo volante - si è scatenato lunedì su un volo della China Eastern Airlines, fuggendo dal suo proprietario e nascondendosi nella cabina, costringendo i passeggeri a sbarcare temporaneamente dall'aereo per catturarlo.

La notizia è stata confermata dalla polizia aeroportuale di Shanghai sul suo account Weibo: "Su un volo da Shanghai a Jinan il 10 giugno 2024, una passeggera di cognome Guo ha violato i regolamenti e ha portato a bordo dell'aereo un aliante da zucchero domestico". I media locali cinesi hanno riferito che l'incidente è avvenuto sul volo MU5599 in partenza dall'aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao. I video pubblicati sui social media mostrano un assistente di volo inginocchiata a terra alla ricerca del fuggitivo peloso.

È stato riferito che alla fine tutti i passeggeri sono stati fatti sbarcare dall'aereo e attendere nell'edificio del terminal finché la creatura non è stata catturata. Alcuni video social ripubblicati dai media locali mostrano i passeggeri riuniti davanti a uno sportello dell'aeroporto che parlano con il personale della compagnia aerea.

La polizia ha detto che il volo era stato ritardato "per problemi di sicurezza" e che il proprietario dell'opossum in miniatura era stato preso in custodia. "Attualmente, Guo è stata posta sotto detenzione amministrativa dalla polizia in conformità con la legge per il suo comportamento illegale di disturbo dell'ordine sui trasporti pubblici", si legge nel comunicato della polizia.

Il volo alla fine è partito con poco più di un'ora di ritardo, arrivando all'aeroporto Yaoqiang di Jinan poco prima di mezzanotte, 62 minuti dopo l'orario previsto per l'atterraggio. Secondo i media locali, la compagnia aerea non ha ancora offerto un risarcimento né ha rilasciato scuse ai passeggeri. La China Eastern Airlines non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'incidente.